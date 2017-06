2016, une année faste pour l'édition française

publié le 17/06/2017 à 02:40

L'édition se porte bien. Les professionnels du secteur ont en effet vu leur chiffre d'affaires augmenter de près de 4% l'an dernier. En cause, la réforme des programmes scolaires de la rentrée 2016. Et qui dit réforme des programmes, dit nouveaux manuels. Nathan, Bordas, Hatier, Magnard-Vuibert ou Belin peuvent donc se frotter les mains.



Plus globalement, le secteur reste dominé par Hachette Livre, 5e éditeur mondial, hors édition professionnelle. La firme compte plus de 150 marques dont Larousse, le Livre de poche, ou encore Fayard, Grasset et Stock. Mais si les chiffres de l'an dernier sont "rassurants" pour le secteur, les interrogations demeurent pour cette année. Les éditeurs veulent dynamiser l'offre jusqu'a fin décembre en accumulant les sorties dans les rayons des librairies. Mais encore faut-il que ces titres se vendent.