Paris figure parmi les villes les plus attractives du monde

publié le 16/06/2017 à 01:00

Paris est redevenue une ville lumière ! C'est en tout cas ce qu'on peut déduire du classement du cabinet américain A.T. Kearney, publié pour la 7e fois. Ce cabinet a travaillé sur une liste de 128 grandes villes partout dans le monde, il a comparé de multiples données, et étudié les résultats atteints en matière d'infrastructures, de politique environnementale, de politique d'accueil des entreprises, et de qualité de vie.



Paris arrive au troisième rang derrière San Francisco et New York. L'étude considère que c'est l'une des villes dont l'importance va croître à l'avenir. La capitale française gagne 10 places par rapport à l'année dernière, et ceci grâce à sa politique pour attirer des entreprises, et en particulier des start-ups, avec des incubateurs de croissance et grâce aux investissements publics et privés qui sont réalisés dans ces entreprises.