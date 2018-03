Des produits toxiques découverts dans des sticks à lèvres

publié le 26/09/2017 à 10:58

C'est une sérieuse alerte qu'a lancée UFC-Que Choisir à propos des dangers des sticks à lèvres. Dans une étude publiée ce mardi et relayée par France Inter, l'association de défense des consommateurs épingle une dizaine de produits comportant des substances toxiques, comme des perturbateurs endocriniens ou des huiles minérales cancérogènes. Ces produits sont nocifs s'ils sont ingérés.



"On a retrouvé des résidus, l’un est cancérogène, l’autre semble être toxique, or, ils s’accumulent dans le foie et les ganglions lymphatiques, explique Fabienne Maleysson journaliste à l'UFC-Que Choisir, qui a travaillé sur cette étude. On ne sait pas exactement quelles sont les conséquences pour l’organisme, mais des études ont montré que certaines personnes ont renfermé jusqu’à 5 grammes dans l’organisme, donc on estime que ce n’est pas du tout souhaitable."

Des perturbateurs endocriniens

Parmi les références citées par UFC-Que Choisir, on retrouve des marques très prisées : Yves Rocher, Labello, La Roche-Posay, Avène. Au total, l'association a testé 21 sticks à lèvres, dont trois contiennent un conservateur, le BHT, considéré comme un perturbateur endocrinien.

"On est exposé à tant de produits nocifs, que ce soit dans l’alimentation ou dans les cosmétiques, donc en ajouter un sur les muqueuses des lèvres, où il y a absorption très rapide, ce n’est pas une bonne chose", estime Barbara Demeinex, spécialiste des perturbateurs endocriniens, interrogée par France Inter.



Les sticks à lèvres, très utilisées pendant l'hiver, sont donc à utiliser avec prudence. Barbara Demeinex insiste notamment sur l'interdiction des cosmétiques pour les femmes enceintes.