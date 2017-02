UFC-Que Choisir recense près de 400 produits cosmétiques dangereux

publié le 21/02/2017 à 22:42

Ils sont de plus en plus nombreux... Les produits cosmétiques contenants des substances allergènes ou des perturbateurs endocriniens ont plus que doublé en un an. Selon une enquête d'UFC-Que Choisir publiée ce mardi 21 février, "près de 400" articles contiendraient "un ou plusieurs ingrédients indésirables" sur les 419 testés. En février 2016, ils étaient 185 sur 237 produits recensés.



L'association de défense des consommateurs appelle donc les autorités à "instaurer des mesures réglementaires plus protectrices". Dans un communiqué, l'organisme affirme que onze composants indésirables ont donc ainsi été trouvés dans 400 cosmétiques. Au premier rang se trouve les perturbateurs endocriniens tels que le BHA ou le propyl-parabens. Des conservateurs qui se trouvent par exemple dans la crème Scholl anti-crevasses ou encore dans le maquillage Rouge Baiser.

De nombreux autres cosmétiques tel que le gel purifiant "Eau précieuse" cumulent des substances indésirables. Et les produits pour bébés ne sont pas non plus épargnés. La crème "Mixa bébé" ou les cold-cream Avène et Klorane bébé contiennent du phenoxyethanol, un conservateur toxique pour le foie. L'organisme de protections des consommateurs déplore toutefois que "mis à part quelques rares produits en infraction avec la loi, la présence de ces composés indésirables est légale, à la faveur d'une réglementation laxiste".