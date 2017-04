Les cosmétiques faits maison, est-ce que ça marche ?

publié le 20/04/2017 à 07:00

Avec l'avènement de la tendance bio et naturelle, les produits cosmétique et d'hygiène faits maison occupent désormais une place de choix dans le quotidien de nombreux Français : lotions pour le corps, crèmes pour le visage, baumes à lèvres, dentifrices, shampoings, gels douches, savons... : d'après les "adeptes" du DIY (Do It Yourself), ces produits seraient plus sains, plus éthiques, plus écologiques et plus économiques que les cosmétiques industriels… Qu'est-ce que la slow cosmétique ? Est-ce compliqué à faire ? Combien cela coûte-t-il ? Y a-t-il des contre-indications ?

Invité

- Julien Kaibek, coach beauté, formé à la bio-esthétique, président de l'association "Slow Cosmétique"

Livre : "Adoptez la slow cosmétique" (Éditions Leduc.s)

Adoptez la slow cosmétique (Leduc.s)

