Deux crèmes anti-âges potentiellement dangereuses retirées du marché

publié le 20/03/2017 à 21:13

L'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a décidé de faire retirer les produits Neostem Serum et Neostem Pocket lift du marché pharmaceutique. Ces deux anti-âge produits par le laboratoire Promicea étaient manifestement commercialisés par infraction puisque soumis à aucune évaluation de leur rapport efficacité/risque, comme le souligne Femme Actuelle qui s'appuie sur un communiqué de l'ANSM.



Ces sérums pour les yeux, censés ralentir le vieillissement cutané, n'auraient pas fait l'objet, selon l'ANSM, d'une autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation est délivrée après évaluation de la qualité des produits et de leur rapport bénéfice/risque. Cette évaluation était nécessaire car les deux produits ont, sous certains aspects, les critères d'un médicament plus que d'un produit cosmétiques : ils contiennent deux substances actives, l'alendronate de sodium et la pravastatine.

Dans un communiqué, l'ANSM souligne la potentielle dangerosité de la pravastatine, qui peut être à l'origine de troubles neurologiques ou du système immunitaire. Par ailleurs, l'alendronate de sodium peut s'avérer toxiques pour les yeux et la peau, deux zones sur lesquelles sont appliqués les sérums en question. Ces deux produits vont être retirés auprès des distributeurs et leur fabrication va être suspendue en attendant leur mise en conformité.