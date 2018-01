publié le 03/01/2018 à 15:03

La tempête Eleanor n'en finit plus de faire des dégâts sur son passage. Sur l'ensemble du pays, 225.000 foyers sont privés d'électricité, ce mercredi 3 janvier à la mi-journée. Les régions les plus touchées sont la Bretagne, la Normandie, la Picardie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est.



Invité de RTL Midi ce 3 janvier, le porte-parole d'Enedis, Robin Devogelaere, a confirmé le nombre de foyers sans électricité. "C'est un chiffre que nous avions anticipé sur nos alertes météos électriques, parce que la tempête se déplace. Nous rétablissons (le courant, ndlr) au fur et à mesure du déplacement de cette tempête", assure-t-il.



Robin Devogelaere assure que 2.000 agents d'Enedis sont à pied d'œuvre sur l'ensemble du territoire pour rétablir au plus vite les pannes d'électricité constatées. Des sinistres occasionnés par des ruptures de lignes, des pylônes cassés, ou encore des branches d'arbres ou des arbres arrachés.

"Si vous êtes témoins de cables à terre ou de ce type de casse, il ne faut surtout pas s'en approcher et appeler le numéro d'urgence, 09. 726.750, ainsi que le numéro de son département", préconise Robin Devogelaere.



Un skieur a trouvé la mort après la chute d'un arbre sur une piste de Haute-Savoie, ce mercredi 3 janvier. Quinze autre personnes sont blessées, dont quatre grièvement, du fait du passage de la tempête sur le territoire français.