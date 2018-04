et La rédaction numérique de RTL

publié le 03/04/2018 à 19:44

L'amour serait une notion récente, à géométrie variable. C'est en substance qu'explique le psychiatre Jean-Paul Mialet dans son nouvel ouvrage L'Amour à l'épreuve du temps (Albin Michel).



"C'est une notion qui remonte à l'époque des troubadours, c'est apparu au XIIe siècle. (…) Avant, il y avait toutes sortes de questions concernant l'attirance entre les êtres, mais l'amour n'avait pas cette place que lui a donné l'amour courtois. Avant on s'unissait plus qu'on ne s'aimait", explique-t-il au micro de RTL.

Mais au siècle dernier, une cassure est venue changer la donne. "À partir du XX e siècle, on a décidé de mettre l'amour au centre des relations d'union. C'est une idée qui est liée au fait qu'on devenait libre de s'unir comme on le souhaitait, alors qu'avant on était tenu par des cadres sociaux", relate Jean-Paul Mialet.

Alors quelle est la meilleure façon de faire perdurer cet amour ? "La recette de l'amour éternel, c'est de ne pas croire à l'éternité", plaisante le psychiatre. "Il faut faire durer l'amour avec une certaine bonne volonté (…) L'élan peut fléchir mais on peut le régénérer, faire preuve d'imagination, de créativité. Mais au fur et à mesure que se produit cette monotonie, il y a aussi un approfondissement qui se met en place", décrypte-t-il.



Selon Jean-Paul Mialet, il est avant tout important de faire preuve d'empathie avec l'autre. "Comprendre, c'est-à-dire respecter l'autre, admettre que ce qui se passe dans l'univers de l'autre n'est pas ce que l'on a soi-même en tête, je pense que c'est l'une des clés de l'amour", termine-t-il.