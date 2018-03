Michel Cymes nous fait découvrir les phéromones, les hormones de l'amour

publié le 13/03/2018 à 10:44

Pour dire les choses en deux mots, on pourrait parler de messages chimiques pour définir les phéromones. Vous savez que notre organisme sécrète des hormones : la dopamine (l'hormone du désir), la sérotonine (l'hormone du bonheur) et l'insuline (qui s'occupe de réguler notre taux de sucre dans le sang).



Toutes ces hormones ont un point commun : elles circulent en circuit fermé. Elles sont fabriquées dans l'organisme et elles y restent. Les phéromones, elles, ne restent pas dans l'organisme. Elles en sortent, et par tous les moyens.

On retrouve les phéromones dans la sueur, dans la salive, dans les sécrétions vaginales, voire dans les urines ou dans les selles. Elles envoient un message susceptible d'être interprété par un représentant de la même espèce.

C'est grâce à elles qu'un papillon, par exemple, est capable détecter le bon partenaire sexuel même s'il se trouve à plusieurs kilomètres de distance. L'homme, lui, n'est pas capable de cela. Ou alors il faut un téléphone portable, du réseau et de la batterie !



Les phéromones, odeurs de l'attirance ?

Est-on certain que les phéromones sont actifs chez l'homme ? Je sais que certains émettent des doutes. D'autres le soutiennent mordicus, études sérieuses à l'appui. Vous prenez des femmes. Vous les faites rentrer dans une salle. Certains sièges sont imprégnés d'une odeur particulière : ils sentent la sueur des aisselles masculines. Les femmes vont plutôt s'asseoir sur ces sièges-là.



Autre étude : vous prenez des hommes et vous leur montrez des photos de femmes. Si au même moment vous leur faites respirez (sans qu'ils soient au courant, bien sûr) des phéromones féminines, ils trouvent les femmes plus séduisantes. Je précise que cela marche dans l'autre sens, quand des femmes regardent des photos d'hommes et doivent leur donner une note.



Par ailleurs, en matière de séduction entre un homme et une femme, il y a aussi un autre paramètre : le timing. Les femmes sont encore plus sensibles aux odeurs lors de l'ovulation. Et ça tombe bien, parce que l'homme est capable de percevoir l'imminence de l'ovulation. Cela fait augmenter sa sécrétion de testostérone, ce que la femme doit forcément percevoir. Du coup, c'est l'escalade...



L'odorat occupe peu notre cerveau

L'homme, un animal qui s'ignore ? C'est un peu ça, mais pas complètement. Si vous prenez une souris, vous verrez que l'odorat représente un tiers du cerveau. Chez l'homme, c'est beaucoup moins.



Le cerveau humain est concentré sur d'autres tâches, comme le langage et le raisonnement. Tout cela influe sur la personnalité et la perception qu'en a autrui.



C'est une bonne chose : cela permet à ceux qui n'envoient pas les bonnes odeurs au bon moment d'avoir quand même une chance de ne pas rentrer seul les soirs de fête.