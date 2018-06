Y a-t-il vraiment des signes qui en trompent pas ?

publié le 23/03/2018 à 07:00

Être en couple avec la mauvaise personne, hésiter entre deux postes, se faire manipuler par un ami, savoir saisir une chance qui se présente... : on ne s'en rend pas toujours compte mais la vie et notre entourage nous envoient bien souvent des indices sur les événements à venir. Encore faut-il savoir les décrypter. Présage ou bon sens, les signes peuvent nous aider à deviner une situation ou prendre une décision. Comment les déceler et les décrypter, qu'ils soient bons ou mauvais ? Peuvent-ils guider notre vie ?

Invités

- Christelle Parlanti et Stéphane Ribeiro, auteurs de « C’est un signe – Le guide qui les décrypte à votre place » (First Editions)

C'est un signe - Le guide qui les décrypte à votre place

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici)