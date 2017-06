Citroën dévoile son nouveau C3 Aircross

publié le 13/06/2017 à 06:57

Difficile pour une marque comme Citroën de zapper le marché le plus porteur, celui des SUV, qui représente un quart des ventes en France et dans le monde. Il faut maintenant rattraper la concurrence, comme le Renault Captur qui fait un carton. Citroën passe donc à l'offensive. Après avoir présenté le C5 Aircross, mais qui ne sera commercialisé que l'an prochain, place à un modèle plus petit, le C3 Aircross qui, lui, sera lancé à la rentrée.



C'est un petit SUV urbain qui se la joue baroudeur, avec une garde au sol légèrement surélevée et une carrosserie bordée de plastique noir en bas de caisse. Il a vraiment une bouille sympa, comme un gros jouet que l'on a envie de conduire, et beaucoup moins lunaire que le C4 Cactus entouré de ses airs-bumps qui, certes protègent efficacement la carrosserie, mais qui ne sont pas super sexy.

Citroën réussit un savant mélange entre un SUV aux airs d'aventuriers et un petit monospace familial. Ainsi, il dispose d'un vaste coffre et d'une banquette coulissante séparable en trois parties. Sans faire l'impasse sur les nouvelles technologies, là aussi utiles : cela va du smartphone rechargeable par induction à la détection de somnolence, en passant par le reconnaissance des panneaux de signalisation qui peut vous éviter bien des PV. Le tout pour un prix qui devrait tourner autour de 17.000 euros.