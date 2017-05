Rolls-Royce présente l'automobile la plus chère au monde

publié le 31/05/2017 à 07:00

Rolls-Royce vient de dévoiler son dernier modèle. Particularité : c'est la voiture neuve la plus chère au monde. Son prix voisine les 11,5 millions d'euros. Autant dire que cette nouvelle Rolls pulvérise tous les records. À titre de comparaison, la Lamborghini Veneno Roadster, conçue pour célébrer le cinquantième anniversaire de la marque italienne Lamborghini, ne coûte "que" 3,3 millions d'euros. La Bugatti Chiron, voiture des stars de foot (de Benzema à Ronaldo), coûte 2,4 millions.



Nom de ce bijou : la Sweptail. Ce modèle unique a été créé à la demande d'un richissime client forcément qui a gardé l'anonymat. On sait juste que c'est un collectionneurs de yachts de luxes et d'avions privés. Quatre ans ont été nécessaire pour mettre au point sa voiture. Conçu à partir d'un ancien modèle, la Phantom Coupé, ce véhicule se distingue notamment par un toit panoramique gigantesque se terminant en pointe. Un clin d'oeil aux voitures des années 1920. L'intérieur se décline en cuirs beiges, placages de bois vernis et lames d'aluminium.

Toutefois une voiture dépasse la Rolls. Et là on change de monde, pour celui des anciennes. Ces dix dernières années, les prix se sont envolés, jusqu'à 400%. Dans certaines ventes aux enchères, c'est de la folie pure. À ce petit jeu, la Rolls se fait exploser les compteurs. Puisque le podium est détenu par une Ferrari. La 335 S avait décroché, il y a plus d'un an, la timbale en or massif. Elle avait remporté haut le capot le titre de la voiture la plus chère de l'histoire jamais vendue aux enchères : elle avait été adjugée 32 millions d'euros. Soit presque trois fois le prix de cette nouvelle Rolls ultra luxe.