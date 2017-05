Automobile : Porsche célèbre le million d'exemplaires de la 911

publié le 13/05/2017 à 09:27

La marque allemande vient de produire le millionième exemplaire de la Porsche 911. Avec ses phares ronds, sont blason représentant un cheval sur fond jaune, c'est une des voitures les plus célèbres de la planète. Produite à Stuttgart, en Allemagne, la Porsche 911 est connue par le monde entier. Pour célébrer les 50 ans du modèle allemand en 2013, un internaute a même reproduit le bruit rauque de son moteur sur l'air de "Joyeux anniversaire". La campagne avait alors fait plus de 7 millions de vues sur Internet.



Le monstre sacré allemand a été lancé en 1963, c'est quasiment la seule voiture toujours en production en gardant la même silhouette. 70% des modèles produits Outre-Rhin roule toujours actuellement, un record. La Porsche 911 s'appelait à l'origine la "Porsche 901". Seulement, la marque française Peugeot s'est était aperçu et la marque au lion s'était agacée.

La voiture a séduit tous les "grands" de ce monde, comme l'ancien président George Pompidou. La voiture star va ensuite dynamiter les circuits en 1974 avec l'historique version "turbo", qui pouvait dépasser les 250 km/h. Cependant, c'est surtout son look et son aileron qui a marqué les esprits. Aujourd'hui, la voiture se vend toujours puisqu'elle représente près de 20% des ventes de la marque allemande.