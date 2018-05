Hausse du prix des carburants : le nombre de vols explose

publié le 26/05/2018 à 00:26

L'or noir porte bien son nom. À près d'1,5 euro le litre, le prix du gasoil n'a jamais été aussi élevé depuis quatre ans. Et quand on fait les comptes, ça commence à faire cher : pour les particuliers, on estime que sur l'année le surcoût peut aller de 250 à 300 euros. Mais pour les gros rouleurs, et en particulier les entreprises, c’est encore pire. Concernant les camions ou les cars, pour un plein de 500 litres, la différence peut être de 100 euros.



Depuis le début de l'année, le nombre de vols de carburant a grimpé de 40%. Des chiffres publiés par l'entreprise Alertgasoil, qui fournit une technologie permettant de suivre très précisément les consommations. Ce sont donc pas moins de 20.000 réservoirs qui sont auscultés chaque jour. À l'origine de ces vols, soit des employés dans les entreprises, soit des bandes organisées qui viennent siphonner les réservoirs.

Siphonnages et filouteries

Et c’est quasiment chaque jour dans la presse locale rapporte des vols selon Cardisiac. Le Journal de Saône et Loire fait état de vols dans des réservoirs de camions étrangers garés sur des aires d'autoroute. Ce qui représente plus de 1.200 litres. Et selon Sud-Ouest, près de Bordeaux, le week-end dernier, une entreprise de transport s'est vu subtiliser 4.000 litres de gazole. D’après la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers, plus de 20 millions de litres sont volés dans l’année.

Il y a le siphonnage, mais aussi ce qu'on appelle les filouteries. Exemple : partir de la station sans payer. Près de 5.000 cas par an. Les forces de l'ordre notent davantage de vols dans les stations ouvertes 24 heures sur 24, avec des pompes où l'on paie via la carte bleue. À l'aide d'une télécommande, les voyous arrivent à débloquer le plafond de retrait de carburant et peuvent ainsi se servir tranquillement.