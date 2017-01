INVITÉ RTL - Luc Pierart, le président de PKParis, détaille comment cette innovation, récompensée au CES, fonctionne.

par Bénédicte Tassart publié le 05/01/2017 à 00:21

PKParis recevra jeudi 5 janvier l'award de la meilleure innovation au CES 2017 de Las Vegas, la grande messe des objets connectés et de l'innovation. Une récompense pour le K'Track Glucose, qui en plus de compter les pas et les calories dépensées "permet d'avoir en temps réel la mesure du glucose en instantané", explique Luc Pierart, le président de PKParis.



Une innovation qui pourrait changer le quotidien des diabétiques. "Ça ressemble un peu à une Apple Watch. C'est un dispositif en deux parties. Sous la montre, on trouve une petite capsule qui permet de choisir le type de capteur que vous voulez." Il suffit ensuite d'appuyer sur la montre quelques instants pour avoir le taux de glucose qui s'affiche en temps réel.



La mesure de ce taux à travers la peau constitue l'innovation qui est récompensée au CES. "L'idée ici c'est de reproduire le process de la langue. La technologie que l'on a déposée : Skintaste, qui vient goûter votre peau en profondeur permet de donner le taux de glucose, à un niveau de précision que l'on pense aujourd'hui inégalé", se félicite Luc Pierart.