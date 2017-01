CES 2017 de Las Vegas : GuardPeanut, l'alarme anti-vol connectée

INVITÉ RTL - Les SensePeanuts sont des capteurs intelligents qui permettent de résoudre plus facilement les préoccupations de la vie quotidienne à un prix abordable.

par Bénédicte Tassart publié le 04/01/2017 à 00:39

Sen.se sera récompensée jeudi 5 janvier au CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l'électronique ouvert au grand public. La start-up remportera un award pour GuardPeanut, une alarme anti-vol connectée, qui surveille vos affaires et donne l'alerte si quelqu'un y touche. Le produit a été élu "produit le plus innovant" de sa catégorie.



"SensePeanuts, c'est une gamme de produits que nous avons lancée en septembre dernier", explique le fondateur de Sen.se, Rafi Haladjian. À terme, la gamme va se composer de neuf produits "qui sont en réalité des capteurs extrêmement simples. Chaque SensePeanut a une fonction particulière". Thermomètre, anti-vol, réveil, ou rappel pour ne pas oublier ses médicaments, le tout pour 29 euros seulement. Le capteur se connecte aux smartphones en Bluetooth et transmet l'information à l'utilisateur.



"Plutôt que de faire de la surenchère technologique, on fait dans la simplification pour faire en sorte que 99% des gens qui n'ont pas d'objets connectés, commencent à introduire ces petits capteurs dans leurs habitudes", précise Rafi Haladjian.