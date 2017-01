INVITÉ RTL - Plus de 230 start-ups françaises sont présentes au CES cette année, parmi elles, on trouvera Miliboo et son président Guillaume Lachenal.

par Bénédicte Tassart publié le 03/01/2017 à 00:33

En fin de semaine, Miliboo sera primé au CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l'électronique ouvert au grand public. Cette année, plus de 230 start-ups françaises seront présentes lors de l'événement. Miliboo va recevoir un award pour Ekko, le premier miroir connecté. "La particularité d'Ekko, c'est que l'on a intégré dans le reflet du miroir, un dispositif d'affichage. La glace va être capable de vous envoyer une information en fonction de plusieurs paramètres", explique Guillaume Lachenal, le président de Miliboo. "Un écran est intégré dans la glace et il va pouvoir communiquer avec Internet", indique-t-il en précisant que : "Le miroir n'embarque pas de caméra". Chaque membre de la famille peut posséder son profil et ainsi régler ses paramètres en fonction de ses goûts.



Le miroir a été développé de façon a ce que l'utilisateur n'ait pas besoin de le toucher et éviter les traces de doigts. "Donc, on a mis au point un système de radar périphérique. Vous allez pouvoir contrôler le miroir en fonction des gestes que vous faites autour du miroir", détaille Guillaume Lachenal.



Musique, bourse, météo ou encore horoscope, l'étendue des possibilités quand on est en train de se maquiller ou de s'habiller est très large. Il faut compter près de 400 euros pour s'offrir ce miroir nouvelle génération.