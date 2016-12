"Oui are makers", le retour au "faire soi-même"

En pleine période de Noël, la plateforme propose de nombreux tutoriels qui permettent de fabriquer des cadeaux ou des décorations soi-même.

par Armelle Levy publié le 24/12/2016 à 01:48

Le site Oui Are Makers s'adresse aux manuels. En effet, la plateforme vise à mettre en relation tous ceux qui aiment inventer et créer des choses avec leurs mains. Et Noël est une période qui se prête bien au savoir-faire de ces créateurs. "On a eu beaucoup de tutoriels qui sont arrivés (...) pour les décorations de Noël, mais également pour des cadeaux à fabriquer soi-même", abonde Hortense Sauvard, cofondatrice de Oui are Makers.



L’entrepreneur a constaté que les gens qui créent eux-mêmes ne font plus partie d'une niche. Pour preuve, "80% des Français déclarent fabriquer eux-mêmes des choses avec leurs mains", argue-t-elle. Avantage de cette pratique : il est possible d'élaborer un cadeau simple en quelques heures, comme des origamis.



Pour Hortense Sauvard, "le retour au 'faire soi-même', notamment dans l'univers cadeau et décoration, c'est le plaisir de fabriquer des choses, mais c'est aussi de pouvoir développer sa sensibilité et sa créativité".