Carte bancaire : forte hausse des transactions en décembre

Plus de 120 millions de transactions par carte bancaire ont été enregistrées au cours des trois premiers samedis du mois de décembre.

42,6 millions de paiements ont été enregistré en 24 heures le samedi 3 décembre.

par Philippe Peyre publié le 21/12/2016 à 18:32

Les Français font chauffer la carte bleue. À l'approche des fêtes de fin d'année, le nombre de transactions bancaires a enregistré une forte hausse. Sur les trois premiers samedis du mois de décembre, ce ne sont pas moins de 120 millions de transactions bancaires qui ont été dénombrées.



Un record inédit a même été établi le samedi 3 décembre avec 42,6 millions de paiements en 24 heures, contre 41,98 millions le samedi 5 décembre 2015. "Cela représente 493 transactions par seconde en moyenne avec des pointes d'activité à plus de 1.000 transactions par seconde vers 11 heures et 16 heures", a précisé le Groupement CB au journal Les Échos.



Dans le même temps, le Groupement table sur une hausse moyenne des paiements par carte bancaire de 6 à 7% pour l'année 2016. Signe que le règlement par carte ne cesse de gagner du terrain.

La dynamique du paiement en ligne

Si les paiements bancaires ne cessent de progresser, le marché le doit de façon significative au paiement en ligne. Au deuxième trimestre, les transactions sur Internet ont enregistré une hausse de 21%, à 230 millions d'euros au total. Le Black Friday n'y est pas pour rien : le 25 novembre, 37,9 millions de transactions par carte se sont faites sur Internet, contre 34,7 millions il y a un an.



"Si la tendance se confirme, c'est le 23 décembre, qui cette année tombe un vendredi, qui devrait de nouveau enregistrer un pic d'activité important", indique le Groupement CB.



Dans le même temps, le paiement sans contact connaît lui aussi une belle évolution. "On considère qu'un peu plus de 3,4 millions de transactions ont été réalisées en mode sans contact", a précisé le Groupement CB. Cela représente 20% des transactions de moins de 20 euros. En 2015, c'était autour de 10 à 12%.