Comptes bancaires : comment éviter les fraudes ?

publié le 28/06/2016 à 13:46

La première fraude concerne les chèques, qui peuvent avoir été falsifiés. Soit leur montant a été modifié, soit le chèque a été détourné durant son cheminement postal en changeant le nom du destinataire. Beaucoup plus rare : la fraude au virement ou au prélèvement. "Quelqu'un a récupéré vois coordonnées bancaires (par exemple sur un site Internet non sécurisé), il ouvre un compte avec une identité bidon, il fait un virement depuis son compte vers le vôtre. Une fois le virement effectué, il sort l'argent en liquide et disparaît dans la nature", explique Arnaud de Blauwe, de l'UFC - Que Choisir.



Les fraudes à la carte bancaire sont plus courantes. La plus fréquente : quelqu'un a utilisé vos coordonnées de CB que vous avez pourtant encore en poche, il fait des achats à distance et vous ne vous rendez-compte que quelques jours après que votre carte a été piratée.

"Il faut réagir le plus vite possible", insiste le journaliste. "Même si la loi vous laisse treize mois pour le faire après la fraude, 70 jours seulement si la fraude est originaire d'un pays hors Union européenne". La première chose à faire est d'envoyer un courrier circonstancié à sa banque pour expliquer que vous n'êtes pas à l'origine de ce débit frauduleux.

La banque est présumée responsable. Sauf faute ou négligence de votre part, elle doit vous rembourser dans les plus brefs délais et sans percevoir de frais. Mais les établissements traînent souvent des pieds pour vous restituer les sommes.