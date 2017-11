publié le 22/11/2017 à 11:55

Le Black Friday a déjà commencé. Les enseignes françaises et les sites de commerce en ligne n'ont pas attendu le 24 novembre pour dégainer leurs rabais et nourrir la fièvre consommatrice qui accompagne cette opération commerciale de grande envergure.



Des offres très attractives sont déjà proposées ça et là par les marques. Le bouquet final est prévu vendredi. Mais les promotions s'étireront tout le week-end, jusqu'au lundi 27 novembre, jour du Cyber Monday.

Arrivée sur la pointe des pieds en France il y a cinq ans, cette opération commerciale venue des États-Unis s'est imposée comme un événement incontournable pour les chasseurs de bonnes affaires. Ce temps fort promotionnel permet aux clients de commencer leurs achats de Noël dès la fin du mois de novembre et aux marques de doper leurs résultats en amont de cette période faste.





Prix cassés sur les produits high-tech

Pour cette édition 2017, Amazon renouvelle le "Black Friday Week", une semaine d'opérations spéciales débutée le lundi 20 novembre qui prendra fin lundi 27 novembre à l'occasion du Cyber Monday. Plus de 20.000 articles sont en promotion dans l'ensemble des catégories du site avec de nombreuses ventes flash toutes les cinq minutes de 6 heures à 18 heures. La livraison est offerte dès 25 euros d'achats. L'an dernier, 1,4 million d'unités avaient été écoulées sur le seul vendredi, permettant à Amazon de réaliser la journée la plus active de son histoire.



La Fnac prendra le train des rabais jeudi 23 novembre avec des prix cassés sur les produits high-tech et les jeux vidéo notamment. Le site du distributeur propose déjà des offres exceptionnelles en avant-première, comme le casque PlayStation VR à moitié prix, un pack PS4 avec cinq jeux à 449 euros, et des rabais de 15% sur les MacBook Apple. Ebay n'est pas en reste avec des promotions sur des centaines de produits jusqu'à la fin de la semaine, notamment le Galaxy S8 de Samsung proposé à 520 euros.

Pas de soldes tonitruantes à attendre chez Apple

Les offres sont en lignes depuis quelques jours chez CDiscount dans le cadre de la "Very Black Week". Le site du groupe Casino propose une sélection de produits high-tech, des équipements d'intérieur et des produits loisir et famille à prix réduits. Darty propose aussi ses rabais en avant-première avec des offres sur l'électroménagers et les nouvelles technologies en attendant le véritable coup d'envoi de l'opération jeudi soir.



Pas de soldes tonitruantes à attendre chez Apple qui s'est essayé à l'opération pour la première fois en 2016. Le groupe informatique devrait proposer à nouveau des cartes cadeaux iTunes offertes à l'achat de certains produits dans ses Apple Store. Les promotions sur les produits sont plutôt à chercher sur les sites de commerce en ligne comme la Fnac, Darty, Amazon ou Cdiscount.