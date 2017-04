Automobile : vos pneus vont vous coûter plus cher

publié le 06/04/2017 à 07:06

L'annonce concerne tous les poids lourds du secteur des pneumatiques, à commencer par le numéro un mondial Bridgestone et le numéro deux Michelin, en passant par Goodyear, Pirelli et d'autres. Tous les grands manufacturiers ont prévenu : leurs prix vont augmenter. Mauvaise nouvelle pour l'automobiliste, d'autant que cette annonce fait suite à des années stables. Pourquoi une telle décision ? Les prix des matières premières et en particulier ont flambé, aussi bien le caoutchouc (naturel et synthétique), le pétrole et autres hydrocarbures.



Le prix du caoutchouc a, en effet, augmenté en raison notamment d'un déficit de replantation d'hévéas ces dernières années. Or, le coût de ces produits de base intervient pour plus d'un tiers dans la fabrication d'une enveloppe de pneus. Ainsi, le Bibendum estime à 35% le renchérissement de ses achats de matières premières. D'ailleurs les fabricants préviennent : si les prix continuent à grimper, il faudra s'attendre à de nouvelles hausses.

L'augmentation va être de l'ordre de 6 à 9 %. Elle pourrait aussi se généraliser aux marques low-cost" avant la fin de l'année. Comptez 30 à 40 euros de plus pour un jeu de quatre pneus neufs. Normalement, les pneus actuellement en stock chez les garagistes ne devraient pas subir d'inflation. Donc si vos pneus sont usés, il est plus que jamais urgent de les changer.



Vous échapperez peut-être à la hausse, avec toujours des moyens de faire baisser la facture : soit en surveillant les promos, souvent en centre-auto ; soit en effectuant votre achat sur Internet, vous payez en moyenne 20 à 50% en moins.