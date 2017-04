Dans 9 cas sur 10, l'entretien est moins cher dans un centre-auto

et Loïc Farge

publié le 03/04/2017 à 06:57

Ce constat est aussi vrai pour une révision complète de la voiture que pour des opérations plus ciblées, comme le changement de pneus, de plaquettes ou de batterie. La réduction est souvent importante : en moyenne jusqu'à 35%, et parfois beaucoup plus. Exemple : pour faire vérifier une vieille Clio, qui a 120.000 kilomètres au compteur, comptez 330 euros chez le concessionnaire, contre 160 euros dans un centre.



Maintenant, les centres-autos effectuent ce que l'on appelle la "révision constructeur" qui reprend exactement toutes les opérations préconisées par ledit constructeur. C'est donc le même cahier des charges que chez le concessionnaire. En revanche, tout n'est pas rose en centre-auto. Selon l'enquête d'"Auto-Plus", certains ont eu la main lourde.