Automobile : le marché de l'occasion a progressé de 3,7% au premier trimestre

publié le 04/04/2017 à 06:48

Ce sont les voitures les plus anciennes - donc les plus polluantes - qui connaissent actuellement le plus grands succès, avec un tiers des achats pour des véhicules de plus de dix ans. Les moteurs et l'électronique sont plus fiables. Donc on n'hésite plus à craquer pour des modèles qui ont 80.000, voire 100.000 kilomètres au compteur. Pour preuve, ce sont les autos de plus de 16 ans qui ont connu la plus forte progression de plus de 7 % et les voitures qui affichent un bon rapport qualité prix. Kia, Dacia et Hyundai font un carton avec une progression à deux chiffres. Même si les trois modèles les plus recherchés sont, dans l'ordre, la Renault Clio, la Mégane Scénic et la Peugeot 206.



Contrairement aux véhicules neufs, le diesel a toujours la cote. Si dans le neuf le gazole dégringole, et ne représente déjà plus la moitié des ventes, voire un tiers seulement pour les particulier, en occasion il reste, et de très loin, le carburant préféré des Français, avec deux ventes sur trois. Une situation qui évolue peu depuis 2010. Autrement dit, la transition rapide vers l'essence ne se fait pas encore ressentir pour l'occasion. L'électrique double quasiment la mise, mais les ventes sont encore confidentielles (à peine quelques centaines), et les offres, encore limitées.