Assurance auto : un mouchard pour payer moins cher

publié le 18/02/2017 à 08:22

L'année 2016 a été marquée par des hausses du prix des assurances auto avec surtout de fortes disparités selon les régions, notamment si vous vivez dans l'une des dix plus grandes villes de l'hexagone. Vous payez votre assurance auto en moyenne 629 euros par an, soit 8% de plus qu'ailleurs. La palme revient à Marseille, avec une addition particulièrement salée de 755 euros ! À comparer aux 491 euros déboursés par les Bretons, qui sont les plus chanceux devant les automobilistes des Pays de la Loire et ceux de la Nouvelle-Aquitaine.



Mais il existe des astuces pour payer moins chère. Dernière en date, l'assurance connectée. C'est ce qu'on appelle le "Pay as you drive". Littéralement "Payez comme vous conduisez". Le système nous vient du Royaume-Uni. Il consiste à installer sur votre auto, un boîtier. Un véritable mouchard qui va vraiment tout analyser de votre conduite et de vos habitudes. Ainsi le boîtier enregistre vos kilomètres parcourus mais aussi vos accélérations, vos freinages, et même la façon dont vous prenez les virages. Toutes ces données sont analysées, épluchées. Vous pouvez tout suivre via une application sur votre smartphone, et votre assureur peut même vous envoyer des conseils. Et au final ce même assureur vous attribue un score, qui va déterminer ce que vous allez débourser par mois.

Rien n’est caché. Mais l'assureur s'engage à ne pas divulguer vos données. Elles restent confidentielles. Le gros avantage, c'est l'économie que vous pouvez réaliser, jusqu'à 50 % de baisse de cotisation. Ce qui est loin d'être négligeable et cela peut vous permettre d'économiser plusieurs centaines d'euros par an. Pour l'instant seuls Allianz et Direct Assurance se sont lancés. Mais, d'après une étude présentée fin 2016 par le cabinet Deloitte, cette offre pourrait représenter 17% du marché de l’assurance automobile en Europe d’ici à 2020, soit plus de 15 milliards d’euros de primes.