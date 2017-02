publié le 17/02/2017 à 07:16

> Ford veut répertorier les nids-de-poule

La mortalité sur les routes a récemment augmenté. Bien sûr l'alcool ou la vitesse sont en cause. Mais on parle rarement de l'état de nos routes, qui est parfois déplorable. Une récente étude du Syndicat des équipements routiers démontre que l'infrastructure est en cause dans la moitié des accidents. Depuis 2011, les crédits accordés pour l'entretien sont en baisse. Et ce n'est pas sans conséquence pour notre sécurité.



Ne soyez pas rassurés pour autant : cela ne va pas s'arranger. Avec le sel utilisé en hiver pour dégager nos routes, sur certaines portions en France c'est une catastrophe. Marquage effacé, glissière de sécurité abîmées, et le plus dangereux dans tout ça, les fameux nids-de-poule (en Europe, il y en aurait plus de 20 millions).

Cartographie européenne

Ford s'est penché sur la question. Le constructeur américain est peu précurseur dans le domaine. Les Mondéo, par exemple, sont déjà équipées de capteurs qui détectent les trous sur la chaussée. L'information est ensuite envoyée au système d'amortissement, et la voiture ajuste toute seul les suspensions, histoire de ne pas faire des bond sur votre siège.

Le géant américain veut même allez plus loin. Ford souhaite installer des caméras supplémentaires sur ces modèles. L'idée est simple : dès que la voiture détecte un trou, elle pourra le signaler toute seule par GPS. Objectif : créer une carte virtuelle pour référencer tous les nids-de-poule en Europe. Cela va prendre un peu de temps, mais l'idée est excellente. Le système serait même capable de fournir des itinéraires alternatifs si la chaussée est vraiment trop déformée.