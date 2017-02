publié le 16/02/2017 à 07:23

La première voiture volante entre en ce moment en production. La livraison est prévue fin 2018. Son nom : Liberty Pioneer ou Liberty Sport, selon la version choisie. Elle roule, elle vole, elle est complétement folle. Elle est capable de parcourir plus de 1.000 kilomètres et de planer pendant quatre heures. Pour vous donner une image, c'est une sorte de baignoire avec trois roues, couplée avec des hélices. Dit comme cela, ce n'est pas très sexy, mais ça fonctionne.



L'entreprise néerlandaise Pal-V s'est inspiré d'un hélicoptère capable de rouler. Il ont greffé un moteur de 100 chevaux pour la route, et un autre pour les airs, de 200 chevaux. On peut atteindre, selon le constructeur, 160 kilomètres/heure au sol et grimper jusqu'à 3.500 mètres d'altitude.

On vous laisse quand même imaginer la tête des ingénieurs pour homologuer en tel engin. Ils ont du s'arracher les cheveux, les pauvres. Mais c'est fait pour l'Europe et les États-Unis. Petite précision : il faut quand même 300 mètres pour faire décoller l'appareil. Il faut aussi posséder son permis de conduire et sa licence de pilote. Pour s'envoler depuis l'autoroute, c'est raté ; en plus, avec les ponts, c'est un peu galère. Le rêve est accessible donc, mais le prix va vite vous faire redescendre sur Terre : 300.000 euros.

