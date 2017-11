publié le 15/11/2017 à 07:32

Caracas entre dans la dernière étape d'un triste voyage : celui de l'incapacité de rembourser ses dettes. Pour bien saisir la gravité de cette notion de défaut pour un pays, il faut d'abord qu'il y ait un déclic. Pour Caracas, l'impossibilité de rembourser dans les sept semaines à venir 1,5 milliard d'intérêts et 8 milliards d'arriérés en 2018. Ensuite, il faut comprendre que ce classement a des conséquences immédiates. Un pays déclaré insolvable est interdit d'emprunt sur les marchés financiers internationaux. Tous ses avoirs dans le monde sont susceptibles d'être saisis au bénéfice des créanciers qui réclament leur dû. On pense en priorité aux raffineries, stations-service et autres actifs économiques vénézuéliens basés aux Etats Unis. Le pays s’expose à des sanctions judiciaires internationales.



Et puis il y a le pire. L'impact sur la population, les entreprises, les services publics. Les fournisseurs étrangers, par peur de n'être jamais payés, ferment les robinets. Finis les médicaments, les équipements sanitaires, l'alimentation. Tout ce qui fait survivre ce pays déjà ravagé.



Un goutte-à-goutte pervers

Le Venezuela mettra du temps à s'en sortir. Ce pays, qui fut le plus riche d'Amérique latine, se débat dans de profonds sables mouvants. L’inflation officielle y est autour de 1.000% (c'est 1% en France). À Caracas, on ne compte pas les billets pour acheter son pain on les pèse. L'activité économique est imperceptible. La dette est supérieure à 150 milliards, et il n'y a plus que 9 milliards de dollars de réserve dans les caisses.



Aujourd'hui, le peu d'oxygène du pays provient de Moscou et de Pékin. Deux prêteurs qui ont besoin que Caracas n'implose pas pour rester un caillou dans la chaussure des États-Unis. Mais ce goutte-à-goutte, très pervers pour les Vénézuéliens, est tout sauf une porte de sortie.