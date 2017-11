Handicap : la Fonction publique et les entreprises avancent à petits pas

publié le 13/11/2017 à 07:56

La bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience est en marche. La moins bonne, c'est que les progrès sont encore très lents. Ce n'est pas faute de moyens financiers : toutes actions confondues, la politique en faveur du handicap mobilise en France 38 milliards d'euros (l'équivalent du budget de la Défense). C'est plus le résultat d'une trop faible mobilisation. Il n'y a encore que quarante entreprises privées et publiques confondues sur 100 qui remplissent aujourd'hui leurs obligations légales en la matière, c'est-à-dire employer au moins 6% de personnels handicapés dans leurs effectifs. C'est à peine mieux que la photographie de 1987. Dans le détail, ce taux est à peine supérieur à 3% dans le privé, tandis qu'il ne dépasse pas 5% dans le public.



Le monde du travail est culturellement est à l’image de notre société. Et plus particulièrement de l'Éducation nationale. Si les entreprises ne sont pas au rendez-vous, c'est aussi parce que les demandeurs d'emploi handicapés sont sous-formés : 75% d'entre eux ont un niveau d'éducation inférieur au Bac ; et 40%, une qualification très faible voire inexistante. Notre système de formation ne les a pas intégrés. Par ailleurs près d'un demandeur d'emploi handicapé sur deux a plus de 50 ans. On connaît la sensibilité des entreprises au facteur âge et celle de l'Administration pour les concours.