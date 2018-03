publié le 28/10/2016 à 10:45

Le 22e Salon du Chocolat ouvre ses portes du 28 octobre au 1er novembre 2016, au cœur du hall 5 de la Porte de Versailles à Paris. Un événement que tous les gourmands ont déjà noté en rouge sur leur agenda. Mais pour celles et ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas participer à cette fête du chocolat, pas de panique. Il n'y a pas besoin d'avoir une bonne raison pour se faire plaisir.



C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné trois recettes dans lesquelles le chocolat a le premier rôle. Après le cupcake au chocolat noir (et M&M's), les muffins à la banane et au chocolat (un classique), vous pourrez goûter au plaisir des donuts.



Et pour que chacun puisse en profiter, ces desserts sont tous sans gluten. Les recettes sont signées Clem sans gluten, qui régale les internautes de RTL.fr tous les mercredi.

1. Cupcakes

Voici donc une recette de cupcakes au chocolat noir. Ici, c'est de la poudre de cacao noir qui est utilisée car elle est un des plus riches aliments en antioxydants et flavonoïdes (aux effets cardio-protecteurs), mais aussi en vitamines et minéraux : magnésium, phosphore, fer, zinc, potassium pour ne citer qu'eux.



Il est beaucoup plus facile de trouver du chocolat noir sans trace de gluten que pour les autres chocolats. Pour apporter un air de fête, ces cupcakes très moelleux sont décorés de copeaux de chocolat noir râpé et de bonbons M&M's à la cacahuète (également sans gluten).

2. Muffins

Cette recette sans gluten permet de préparer 12 muffins gourmands. Les différentes farines sans gluten qui constituent les ingrédients secs sont enrichies de poudre d'amande pour apporter un moelleux aux muffins mais aussi pour ses qualités nutritives. La poudre d'amande est en effet très riche en protéines, en fibres, en vitamines mais également en magnésium et potassium. Les diététiciens la surnomme la "superfood", ce n'est pas pour rien qu'elle est la favorite des sportifs. Elle apporte également un sentiment de satiété, fort important lorsque l'on mange sans gluten.

Les pépites de chocolat noir apportent les anti-oxydants, phosphore, fer, zinc et potassium. Les muffins sont préparés ici avec du lait d'amande pour être sans lactose, mais il est tout à fait possible d'utiliser du simple lait de vache. Les bananes, bien mûres, permettent de réduire la dose de sucre : plus elles sont mûres et parfumés, moins il est nécessaire de mettre de sucre. Le mélange poudre d'amande et banane permettent aux muffins de rester tendres plusieurs jours.

3. Donuts

Dans cette recette, les donuts sans gluten au chocolat sont cuisinés à partir d'un mélange de farines et de fécules sans gluten ainsi que du chocolat noir et de la poudre d'amande. Cette dernière apporte des qualités nutritives, une texture tendre qui s'accorde parfaitement au chocolat noir qui le glace, mais également un moelleux à la pâte et lui permet de rester tendre plusieurs jours.



Le lait et le yaourt de cette recette supportent parfaitement une substitution sans lactose pour les intolérants. Simplement glacés avec du chocolat noir, ces donuts sont aussi beaux que ceux du commerce et bien meilleurs pour la santé, puisqu'ils sont cuit au four et non dans l'huile. Un régal pour accompagner la pause café ou une salade de fruit.

comment cuisiner sans gluten des donuts au chocolat Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr