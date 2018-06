Regarder la télévision favorise l'apparition du cancer du colon

publié le 02/06/2018 à 07:10

Les médecins anglais ont mené une étude sur la télévision et le cancer du colon, qui est très fréquent et redoutable. Résultat : regarder la télévision entre une et cinq heures par jour augmente les risques d'apparition du cancer du colon.



Cela s'explique en partie par le fait que lorsqu'on est assis très longtemps. Notre sang ne circule pas assez. Mais ce n'est pas la seule raison : devant la télévision, on a facilement tendance à boire, à fumer, à grignoter et on grossit en même temps... Ce qui n'arrange pas les choses.

Pour autant, ce n'est pas l'écran qui est en cause. En effet, les médecins anglais se sont aperçus que les personnes qui passaient autant de temps devant leur ordinateur ne couraient pas autant de risques.

Motif : devant son ordinateur, on a les mains occupées et on n'a pas le côté visionnage d'un film, durant lequel on va manger machinalement. Ceci dit, il est bon de travailler debout. De plus en plus d'études disent que cela est excellent pour la santé. On peut aussi travailler sur les ballons. C'est génial, on est tout le temps en mouvement, et, surtout, on muscle nos abdos, au lieu de favoriser l'apparition d'un cancer du colon.