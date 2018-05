publié le 26/05/2018 à 07:50

Quand on ne dort pas, le cerveau ne fonctionne pas. Selon une étude parue aux États-Unis, manquer de sommeil est en lien direct avec la perte de neurones dans le cerveau. C'est un phénomène qui comporte un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc les nuits blanches sont à prendre au sérieux, surtout à répétition.



Les personnes qui dorment très peu et qui enchaînent nuit blanche après nuit blanche, s'abîment. Si certains ont besoin de peu de sommeil, cela reste vraiment rare que cela ne nuise pas à leur santé. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'avec une seule nuit blanche, la prolifération significative des plaques amyloïdes dans le cerveau pourrait être favorisée, ce qui signe la maladie d'Alzheimer.

Une nuit blanche est à elle seule un facteur de risque, faible bien sûr, mais le cerveau y réagit très mal. Ce qui est nouveau avec cette étude, c'est qu'elle prouve que même une seule nuit blanche a un impact. D'autant plus qu'en ne dormant pas, on compense en mangeant des aliments sucrés et gras pour tenir. Et cela fait grossir, outre le fait que ça impact votre santé. C'est un cercle vicieux.