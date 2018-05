Comment savoir si ses reins fonctionnent bien ?

publié le 27/05/2018 à 07:50

Qu'est-ce que la créatinine ? C'est un dosage sanguin, qui permet d'obtenir certaines informations sur le fonctionnement des reins. Autrement dit, c'est un marqueur qui indique s'ils fonctionnent bien et son en bonne santé, ou non. Et des reins qui marchent bien, c'est très important.



Car ils sont la centrale d'épuration de toutes les toxines, de toutes les cochonneries de l'organisme. Donc si vous avez une bonne centrale, vous les éliminez. Les médecins traitants demandent toujours à ce que l'on contrôle le taux de créatinine lors des prises de sang. Le risque, c'est d'arriver à l'insuffisance rénale qui peut déboucher à une greffe. Et cela concerne énormément de gens en France, qui souffrent de problèmes rénaux.

Il y a plusieurs causes aux faibles taux de créatinine : l’hypertension artérielle, le diabète ou la trop grande prise d'anti-inflammatoires, l'excès de poids... Il faut être vigilant, car un rein qui ne fonctionne pas peut-être un tueur silencieux. Cela vous abîme sans donner de douleurs.

Quels signaux ?

Donc, mesurer cette créatinine est indispensable. Il faut veiller à avoir une pression artérielle qui n'est pas trop haute, vérifier que le poids n'est pas en excès parce que, tout doucement, vos deux reins vont souffrir. Il est possible de le savoir notamment grâce à la couleur des urines, qui sont plus concentrées donc plus foncées. Ainsi, pour vos reins, pensez à boire de l'eau de façon abondante et suffisante tous les jours.



Les signaux de l'insuffisance rénale sont souvent beaucoup trop tardifs : des jambes qui gonflent, de l’œdème... Ils arrivent tard. Et c'est bien avant, dans un check-up annuel, qu'il faut vérifier sa créatinine et sa pression artérielle.