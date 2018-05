Gelée royale : ses bienfaits sur la santé

publié le 20/05/2018 à 07:50

Une couleur blanchâtre, une composition sucrée... À première vue, il n'y a rien d'attirant dans la gelée royale et pourtant elle regorge de vitamines. Des tests réalisés sur des animaux ont également mis en lumière des facteurs anti-inflammatoires et antibactériens.



Les Japonais ont beaucoup étudié la gelée royale et ont découvert que celle-ci pourrait faire baisser le cholestérol. Malgré tout, il existe peu d'études sur le sujet, puisque la gelée royale ne peut pas faire l'effet d'un médicament.

Le docteur Saldmann recommande d'en prendre en petite quantité seulement, en raison du sucre et d'écouter les signaux de votre corps pour savoir s'il faut en prendre. Il explique que certains de ses patients ont affirmé mieux dormir, ou être moins fatigués depuis qu'ils prennent de la gelée royale. Mais le docteur insiste : si cela n'a aucun effet, il ne sert à rien d'en prendre.