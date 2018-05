La fibromyalgie, ce fléau qui touche des millions de Français

publié le 12/05/2018 à 08:52

En France, entre 2 et 3 millions de personnes souffrent de fibromyalgie. Reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis le début des années 1990, cette maladie touche davantage les femmes que les hommes, et se caractérise par un ensemble de symptômes qui ont tous un point commun : la douleur.



À l'occasion de la journée mondiale de cette pathologie, le Dr Didier Bouhassira, médecin et neurologue à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, évoque ces symptômes, mais aussi les traitements adaptés. "Des douleurs diffuses sont ressenties dans toutes les parties du corps et peuvent varier dans leur localisation. Celles-ci sont associées à de la fatigue, des troubles du sommeil, de la concentration, mais aussi digestifs ou encore des maux de tête", explique le médecin sur RTL.



Tout cela a un "retentissement majeur sur la vie sociale et professionnelle", poursuit-il. Pour autant, cette maladie qui touche en premier lieu les femmes qui ont entre 35 et 45 ans est compliquée à déceler. "Le diagnostic est difficile, il faut écouter le patient parce que lorsqu'on effectue tous types d'examens, on ne trouve pas de lésions, on ne voit rien", explique Didier Bouhassira, qui affirme que c'est en fait une maladie neurologique.



Les médicaments utiles mais pas suffisants

Pour traiter ce fléau, "les médicaments peuvent être utiles, mais rarement suffisants" selon le médecin, qui préconise une "prise en charge globale, en combinant plusieurs traitements, notamment une psychothérapie cognitive, et une éducation thérapeutique". Cela va permettre au patient de "soulager ses douleurs en utilisant ses propres ressources", conclut le spécialiste de la douleur, qui promeut par dessus tout "l'écoute" du malade.