publié le 12/05/2018

Withings, véritable pépite technologique, revient sous pavillon français après avoir appartenu au Finlandais Nokia. Ces pèse-personnes connectés, tensiomètres sans fil, montres connectées et traqueurs d'activité avaient été vendus il y a deux ans au géant de la télécommunication qui voulait s'installer sur le marché des données de la santé.



Mais la firme a enchaîné les erreurs stratégiques, ne développant pas Withings. Pendant ce temps, d'autres marques sont apparues dans les rayons. Résultat : l'entreprise d'Issy-les-Moulineaux qui avait été achetée à l'époque 170 millions d'euros ne vaudrait plus qu'une trentaine de millions. Son fondateur, Éric Carrel, a donc décidé de la reprendre. Les tractations devraient se conclure avant l'été.

Pendant sa jeunesse, ce fils d'agriculteurs picard passe son temps à bidouiller de vieilles radios, du matériel électronique. L'agriculture, ce n'est pas pour Éric Carrel. Il raconte qu'après une retraite religieuse d'une semaine dans un centre spirituel, il décide de se lancer dans la création d'entreprise. Ingénieur de formation, il a fait pendant ses études une rencontre déterminante : un prof avec qui il lancera sa première boîte, Inventel. L'entreprise, rachetée par Thomson, a fabriqué les premiers Pagers, ces Tatoo qu'on baladait dans nos poches et qui nous bipait pour nous dire qu'on attendait notre coup de fil, puis les premières box télé commercialisées par France Telecom en 2005

Multientrepreneur

Aujourd'hui Éric Carrel est multientrepreneur, cet homme assez grand, très mince et à l'allure décontractée, se balade avec plusieurs montres connectées à ses poignées et passe son temps à déposer des brevets. Sculptéo pour l'impression en 3D, Invoxia qui vend un traqueur GPS qui permet de localiser votre voiture ou votre vélo volés, la police apprécie beaucoup cet équipement.



En tout cas les 219 salariés de Withings en France l'espèrent bien ! Et on murmure que ce serial entrepreneur travaille sur de nouvelles applications pour son bébé. Et notamment dans les technologies pour calculer la vitesse d'onde de votre pouls, pour estimer votre tension artérielle et votre niveau de stress et vous éviter ainsi tout accident cardio vasculaire