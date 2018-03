Les bienfaits du bercement des bébés détaillés par le docteur Saldmann

publié le 04/03/2018 à 07:55

Bercer un bébé ne permet pas uniquement de le faire dormir. Cela améliore la synchronisation de ses neurones, explique le docteur Saldmann. "Le bébé va avoir une fréquence cérébrale plus harmonieuse : il sera plus calme." Or c'est de ce calme que dépend le sommeil. Le bon rythme est proche de celui des battements du cœur, 60 à 70 oscillations par minutes.



Mais attention, avertit le professeur. Pas question d'être trop énergique. "Il ne faut pas secouer le bébé, c'est dangereux. Il faut que ce soit doux et harmonieux." Même les adultes restent sensibles au bercement, comme cela est constatable dans les trains ou sur un hamac. "On s'endort deux fois plus vite lorsque l'on est bercé", ajoute le docteur.

Si un bon bercement permettant l'endormissement, il permet aussi de s'assurer de la santé du nourrisson. Un bébé bien bercé qui ne s'endort pas présente peut-être un problème.