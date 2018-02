Michel Cymes : comment prendre soin de ses cheveux ?

publié le 27/02/2018 à 12:28

Nos cheveux sont fragiles, et on y fait pas attention, alerte Michel Cymes. Plus on les maltraite, plus on les abîme et plus ça se voit, ce qui nous enlaidit. Il invite à se défaire de certains de nos réflexes.



Quand on sort de la douche, on a tendance à se mettre une serviette autour de la tête et à frotter vigoureusement. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mieux vaut attendre que les cheveux sèchent seuls. Et le sèche-cheveux est également une mauvaise idée : les cheveux n'aiment pas la chaleur, explique Michel Cymes.

Il faut également renoncer à l'habitude de laver ses cheveux tous les jours. L'idéal c'est un shampoing par semaine, au maximum trois quand ils se salissent vite. Les shampoings sont également tellement concentrés que Michel Cymes conseille de les couper avec de l'eau pour protéger les cheveux.