Michel Cymes nous parle de l'éreutophobie, la peur de rougir en public

publié le 26/02/2018 à 11:36

Des centaines de milliers de Français ont la crainte de rougir en public. Ils souffrent d'éreutophobie, un problème obsédant particulièrement handicapant. A tel point que beaucoup préfèrent rester chez eux à l'abri du regard des autres. Ils s'isolent et se privent d'une vie sociale.



Le rougissement se produit lorsque les petits vaisseaux sanguins sous la peau se dilatent. Le sang afflue en abondance, d'où le rougissement plus ou moins important. L'épaisseur de la peau entre également en compte.

L'origine du rougissement peut être purement physique - augmentation de la température corporelle ou de la pression sanguine - mais peut aussi être émotionnelle. Le rougissement est alors l'expression d'un embarras qui peut être plus ou moins prononcé, d'une simple gêne à un sentiment de honte. Le rougissement émotionnel peut être positif ou négatif, selon qu'on a reçu un compliment ou un reproche, mais dans tous les cas, il est incontrôlable.

Que faire face à l'éreutophobie ?

Si l'on croise les gens atteints d'éreutophobie, il faut à tout prix éviter la question "T'es tout rouge, ça va pas ?", car on les rendrait encore plus mal à l'aise. Il faut les préserver pour qu'ils se sentent mieux.



Les éreutophobes peuvent aussi consulter des médecins, travailler leur confiance en soi et pratiquer la méditation. Des personnes aussi extraverties que Johnny Hallyday ont reconnu avoir souffert d'anxiété sociale, pourtant ça ne les a pas empêchés d'affronter le public.