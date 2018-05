publié le 01/05/2018 à 11:00

Elle existe. Elle est à disposition de tous les salariés depuis 1946, date de sa création. Mais on a un peu tendance à l'oublier, car elle fait l'objet d'un tas de fantasmes injustifiés et d'un tas de questions sans réponse.



Ainsi, beaucoup de salariés se demandent s'il y a une différence entre leur médecin traitant et leur médecin du travail. Sur le contenu des échanges, il faut savoir qu'il n'y en a pas. L'interlocuteur du salarié est un médecin diplômé. Il peut lui parler de n'importe quel problème de santé, a fortiori s'il est en lien avec son travail.

Ce n'est pas parce que vous avez en face de vous un généraliste qu'il faut vous priver d'aborder certaines questions d'ordre psychologique ou ergonomique. Le médecin du travail saura toujours vous aiguiller.

Ni médicament, ni arrêt de travail

Le médecin du travail peut-il vous prescrire des médicaments ? Il peut vous donner un peu de paracétamol de manière ponctuelle parce que vous avez mal quelque part. Autrement, la réponse est non.



Le terrain d'action du médecin du travail est celui de la prévention, donc il n'intervient pas dans les soins. En revanche, il peut vous faire une ordonnance pour que vous fassiez des examens particuliers.



Pour un arrêt de travail, on n'insiste pas non plus. Le médecin du travail n'est pas habilité à le faire. Mais vous pouvez faire appel à lui pour constater ce que sont vos conditions de travail, évaluer un risque particulier ou diagnostiquer une maladie professionnelle.



La confidentialité ne se négocie pas

Mais la grande question, celle de toutes les angoisses, c'est celle de la confidentialité. Votre dossier médical ne peut pas atterrir sur le bureau de votre patron. Le médecin du travail est comme tout les médecins : il a prêté serment, et à ce titre il est tenu par le secret professionnel. La confidentialité ne se négocie pas.



En aucun cas, les informations relatives à votre santé ne sont censées circuler dans votre entreprise, ni en dehors. Nombre de salarié disent craindre le contraire, ce qui souvent les retient de faire appel à leur médecin du travail. C'est dommage, car son rôle est essentiel en matière de prévention.



Des témoins de l'état de santé des salariés

Il y a entre 5 et 6.000 médecins du travail en France. Ils sont aux premières loges pour évaluer l'état physique et psychologique des 17 millions de salariés du pays. Si on se prive d'aller les voir, il ne disposeront pas de données suffisantes pour alerter les patrons ou témoigner auprès de la société civile d'une éventuelle dégradation d'état de santé des Français.



Et quand je dis éventuelle, c'est pour ne froisser personne. Car objectivement, les quelques infos qui remontent du terrain ces temps-ci ne sont pas hyper réconfortantes. Et c'est une litote.