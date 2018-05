publié le 03/05/2018 à 11:22

On peut se faire très mal en tombant tout bêtement de sa hauteur, et pas seulement l'hiver lorsque les trottoirs sont recouverts de verglas. Le danger est là toute l'année.



Pour vous donner une idée de ce qu'il représente, je vous donne quelques éléments statistiques. Est-ce que vous savez que la chute est la première cause de décès accidentel chez les plus de 60 ans ? Savez-vous que, toutes générations confondues, la chute est la deuxième cause de décès accidentel dans le monde ?

Enfin savez-vous que la France est épouvantablement mal classée en matière de prévention des chutes et des défenestrations de jeunes enfants ? L'Alliance européenne de la sécurité de l'enfant a fait sa petite enquête auprès de trente-et-un pays : nous sommes vingt-deuxième.

La France à l'âge de pierre de la prévention

Le problème vient du fait qu'on ait pas mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires à l'intérieur de nos maisons. Par rapport à des pays comme la Finlande, les Pays-Bas ou l'Islande, on est à l'âge de pierre.



Dehors, dès qu'il pleut, méfiez-vous des passages piétons. C'est paradoxal, parce qu'ils sont censés vous protéger. Sauf que quand le revêtement est humide, vous êtes à la patinoire. Par ailleurs, regardez où vous mettez les pieds. Vous éviterez les crottes de chien à Paris. Et je dis bien Paris seulement. Elles sont responsables de plus de 600 hospitalisations chaque année.



À la maison, il y a deux endroits où il faut redoubler de vigilance. D'abord les pièce d'eau (cuisine et salle de bains). On y trouve souvent du carrelage. Un carrelage qu'il faut laver. Et un carrelage mouillé, ça glisse.



En conséquence, lorsque vous nettoyez le sol de votre cuisine ou de votre salle de bains, débrouillez-vous pour partir du fond de la pièce et ne jamais vous retrouver à marcher sur le carrelage humide.



Dans la salle de bains, le grand classique c'est la chute dans la douche ou dans la baignoire. Hématome garanti, quand ce n'est pas beaucoup plus grave. Donc je vous saurais gré d'installer des tapis antidérapants. Ce n'est pas folichon, mais il faut les mettre aussi bien devant que dans la douche ou dans la baignoire.



Gare au syndrome de la babouche !

Et puis il y a le syndrome de la babouche. Je vous parle de cette magnifique paire de chausses jaunes que vous avez rapportée de Marrakech et qu'il vous plait de chausser à la maison. Mais la babouche a un ennemi : le tapis d'escalier, la moquette ou le jonc de mer.



La semelle de la babouche est tellement lisse que si vous avez des escaliers avec l'un de ses trois revêtements, attention danger ! Et l'histoire, je la connais par cœur. Vous êtes mal réveillé, vous chaussez vos babouches, vous descendez en vous tenant vaguement à la rampe, et là badaboum ! Les deux pieds partent en avant.



Au mieux vous êtes fêlé le coccyx. Au pire, vous terminez dans le plâtre. Dans tous les cas, vous dégustez ! Ces conseils sont du b.a-ba. Mais vous savez, quand on tombe c'est souvent pour une raison idiote.