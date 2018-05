publié le 02/05/2018 à 10:53

Je m'adresse en priorité aux couples qui sont sur le point de faire un enfant. Car ils ne doivent pas exclure qu'il y ait quelques petits changements de température sous la couette une fois que la grossesse de madame aura démarré. Des variations qui peuvent se vivre à la hausse comme à la baisse.



Évidemment rien n'est coulé dans le béton. Mais on observe quand même quelques tendances auxquelles il vaut mieux être préparé si on veut préserver la paix et l'harmonie du couple. Savoir les choses, c'est mieux que de les découvrir au dernier moment.

Une grossesse c'est neuf mois. Neuf mois c'est trois trimestres. De façon assez schématique, vous devriez connaître trois phases.

Trois trimestres, trois phases

Le premier trimestre, si la grossesse se passe normalement (sans trop de nausées ni de vomissements), RAS : a priori, vous ne faites ni plus ni moins l'amour qu'avant la grossesse. Madame rayonne, monsieur est fier. Tout va bien.



C'est au deuxième trimestre que les choses évoluent. On va dire dans le bon sens. Comme vous l'imaginez, avec la grossesse c'est le chambardement côté hormonal. Vous avez l'hormone féminine star (les œstrogènes) qui est en surproduction. Or on sait que les œstrogènes influent sur le désir. Au deuxième trimestre, c'est la fête !



Une fête qui ne va pas durer ? Disons qu'au troisième trimestre, ça a plutôt tendance à se tasser pour une multitude de raisons. D'abord les seins se font ultrasensibles, et il est parfois délicat de les approcher. Ensuite le ventre s'arrondit. Bébé pèse son poids. Vous avez toute la fatigue accumulée depuis six mois qui commence à se faire sentir. Et on le sait, la fatigue est l'ennemie de la libido.



Une dimension psychologique

Beaucoup de jeunes couples s'interrogent aussi sur le risque qu'un rapport sexuel peut faire courir au futur enfant. Je vous rassure : la nature a tout prévu. Vous pouvez y aller, il y a peu de risque que bébé vous reproche plus tard de l'avoir dérangé.



Une fois encore, tout cela ce sont des tendances. Il est évident que si vous tombez enceinte après avoir beaucoup attendu ou après avoir connu une fausse couche, vous pouvez réagir différemment, mettre votre désir entre parenthèses dès l'annonce de la bonne nouvelle, parce que vous avez peur de mettre en péril le bon déroulement des choses.



Il y a une dimension psychologique à cela. Déjà, la libido sans grossesse ça se passe pas mal dans la tête. Alors si vous mettez la grossesse par-dessus, je ne vous raconte pas !