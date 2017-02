Michel Cymes : "Tous à la soupe !"

ÉDITO - Le médecin lance un grand plaidoyer en faveur de la soupe : elle nourrit, et avec elle on est plus rapidement repu.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 06/02/2017 à 11:43

La soupe est un plat qui, au cœur de l'hiver, devrait figurer au menu de toutes les bonnes maisons. Car elle fait du bien. D'abord elle réchauffe. Ensuite elle hydrate (ce dont l'organisme a besoin, particulièrement quand il fait froid et que la sensation de soif se manifeste avec plus de subtilité que pendant l'été). Enfin en consommer c'est une manière comme une autre de faire le plein de légumes, et donc de fibres. Sans oublier toutes ces vitamines dont nous avons besoin : la vitamine A pour la vision, la santé de la peau ou la croissance des os ; la vitamine C, si précieuse pour l'ensemble de son oeuvre et ses propriétés antioxydantes ; et les vitamines B (la B6 excellente pour votre moral, et la B12).



Si vous avez le temps de préparer la soupe avec des légumes frais, c'est mieux. Malheureusement, la moitié des soupes consommées en France viennent du supermarché. Qu'elles soient vendues en brique, en sachet ou surgelées, elles sont parfois grasses : on y a ajouté de la crème, du fromage et du beurre pour le goût et l'onctuosité.



On ne mange jamais assez de soupe. Chaque Français en consomme en moyenne 12 litres par an. C'est pas mal, mais on est encore loin de la consommation de vin qui, elle, atteint 45 litres par an et par habitant. Signalons qu'on boit un peu plus dans le sud de la France. Peut-être parce qu'il y existerait une pratique ancestrale qui consiste à ajouter un petit peu de vin rouge dans le fond de potage de l'assiette pour diluer le bouillon (le fameux "faire chabrot"). Il se dit, çà et là, que ça garde le ventre chaud.