publié le 01/02/2017

Le message vous est sans cesse répété : il faut manger du saumon, du thon, des anchois, des harengs, des maquereaux et des sardines. Ce sont des poissons qui sont riches en phosphore et en oméga 3. C'est un acide gras essentiel que notre organisme est incapable de produire et qu'on se procure via l'alimentation. Cela vous mettra de bonne humeur, cela vous nourrira sans vous faire grossir et cela fera le plus grand bien à votre cerveau. Plein d'études l'ont prouvé.



L'une d'elles, finlandaise, a été menée auprès de plus de 3.500 personnes âgées de plus de 65 ans. Consommer ces aliments une fois par semaine réduit le risque d'attaque et de lésion cérébrales de 13%. En consommer trois fois par semaine réduit le risque de 26%. Mais il ne faut pas en faire plus : au-delà de trois portions hebdomadaires, c'est trop pour l'organisme qui est aussi attentif à la manière dont nous cuisinons ces aliments.



Le but est de ne pas perdre les qualités nutritionnelles du produit. Voilà pourquoi le poisson frais ne doit pas être cuisiné avec des matières grasses s'il a besoin d'un mode de cuisson doux. Même chose pour le poisson surgelé.

Si les conserves n'ont pas forcément bonne réputation, le poisson en conserve (sardine, thon, maquereau) fait exception. Lui aussi garantit un bon apport nutritionnel. Simplement nous aurions tendance à vous conseiller le poisson conservé au naturel, plutôt que le poisson conservé dans de l'huile. Ces dernier est moins riche en oméga 3, parce que les nutriments ont tendance à migrer vers la matière grasse. Quand vous ouvrez une boîte de sardines, l'huile finit généralement dans l'évier, et les nutriments dans les tuyauteries de la maison plutôt que dans la vôtre.



Le poisson fumé est aussi une bonne source d'oméga 3, mais attention il est plein de sel (ce qui peut être gênant à terme pour le système cardiovasculaire). Reste le poisson pané : il peut contenir des oméga 3, mais aussi des oméga 6. Ceux-ci constituent un problème pour les oméga 3.