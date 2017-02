ÉDITO - Le médecin fait passer un message aux futures mères qui auraient envie de boire un petit coup de temps en temps.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 08/02/2017 à 11:21

Mesdames, dès que vous êtes enceinte, vous devez tirer un trait provisoire sur votre consommation d'alcool : telles sont les recommandations officielles, dont il faut absolument tenir compte. Car une future mère qui consomme de l'alcool expose son fœtus au syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF).



Quand une femme boit, l'alcool descend rapidement dans l’œsophage, puis dans l'estomac et le reste de l'intestin. Là il est absorbé par les muqueuses et passe dans le sang de la mère. Or pendant la grossesse, il y a en permanence entre la mère et le bébé des échanges sanguins. S'il y a de l'alcool dans le sang de la maman, il atteindra le fœtus tôt ou tard.



Si c'est le cas, l'alcool n'a plus qu'à emprunter le cordon ombilical pour atteindre le fœtus et s'attaquer directement aux neurones. Il va altérer le processus de connexion entre ces cellules. Là, c'est le début des problèmes. Citons les retards de croissance, les problèmes de concentration, les troubles de l'humeur, les difficultés à se repérer dans l'espace et le temps.



Ces conséquences ne sont bien sûr pas systématiques, elles dépendent de tout un tas de facteurs (quantité d'alcool consommé, moment de la consommation, sensibilité de la mère comme celle du fœtus). Mais une chose est sûre, quand les conséquences surviennent, elles sont irréversibles. On estime à 8.000 le nombre d'enfants victimes de la consommation d'alcool de leur mère (c'est 1% des grossesses).