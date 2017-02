ÉDITO - Avec le rameur, vous faites travailler 80% des muscles du corps. Encore faut-il bien maîtriser la technique.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 09/02/2017 à 11:47

Vous avez sans doute remarqué que l'hiver est propice à l'apparition des petits bourrelets qui menacent de faire désordre lorsque les beaux jours reviendront et qu'on s'habillera plus légèrement. Contre tout cela, aucune fatalité. La solution, c'est le rameur. Il n'y a rien de plus indiqué pour entretenir sa forme, se construire une silhouette sans pareil et sculpter la plus harmonieuse des musculatures.



Le rameur n'est rien moins que le plus complet des appareils de cardio-training. Le dos, les épaules, les biceps, les abdos, les cuisses, les fessiers, les mollets : avec le rameur, vous faites travailler 80% des muscles du corps. Vous pouvez y aller à votre rythme, et le surpoids n'est pas un problème. Quand vous faite de la course à pied, vous êtes votre propre boulet. Si vous avez dix kilos de trop, vous les sentez. Vos articulations les sentent aussi : à chaque impact, elles prennent cher.



Avec le rameur, rien de tout cela. Vous êtes sur un siège qui glisse avec fluidité, vos articulations n'endurent aucune répercussion, si possible devant un grand miroir. Quand on débute un sport, il faut éviter de faire d'entrée le mauvais mouvement. Sinon après, vous avez un mal fou à vous en débarrasser. Le miroir sert à corriger sa position. Une fois que le coach vous aura expliqué comment faire, il faudra suivre les consignes.

Avec le rameur il faut, par exemple, penser à conserver le dos bien droit, les épaules au-dessus du bassin dans cambrer. Les jambes doivent toujours être parallèles, jamais complètement tendues. Les genoux ne doivent jamais se toucher. Avec un miroir en face de vous, vous capterez rapidement ce que doit être la position idéale. L'image va s'ancrer dans votre esprit.



Commencez par des séances de 20 minutes. Vous augmentez la durée progressivement : vous pourrez ensuite aller jusqu'à une heure, une heure et demi. Ultime conseil : pensez à mettre des vêtements amples pour limiter les frottements avec la peau et pour ne pas gêner l'amplitude de vos gestes. Avec ce sport, on retrouve rapidement la forme et une silhouette en prévision des beaux jours. Si vous ramez en hiver, cela vous évitera de galérer au printemps.