Michel Cymes nous explique pourquoi les testicules sont si sensibles aux chocs

et Loïc Farge

publié le 21/11/2017 à 10:54

Cette chronique ne s'adresse pas exclusivement aux hommes. Les femmes sont concernées en cas de problème, mesdames, visez cette partie ultra-sensible de votre agresseur : vous aurez une chance de le calmer.



Il ne vous a pas échappé que les bourses se trouvent à l'extérieur du corps. La nature a pensé à tout. Pour que les spermatozoïdes soient de bonne qualité, il faut qu'ils jouissent d'une température inférieure à celle du corps. Mais cet emplacement met les bourses à proximité de l'os du bassin : en cas de choc, les testicules ont tendance à remonter pour cogner contre cet os. Ce qui rend les choses particulièrement douloureuses.

Second aspect du problème : les testicules sont comme toutes les extrémités du corps. Elles sont très riches en vaisseaux et en nerfs. De plus, à l'intérieur il n'y a pas de graisse, ni de muscle, ni d'os pour les protéger. D'où la douleur qui se propage souvent jusque dans l'abdomen, puisque les testicules en sont le prolongement.

Uriner après un choc ? Une légende

Que faire en cas de choc ? D'abord attendre que ça se passe. Sauf que parfois, ça ne passe pas ! Si au bout de quelques minutes la douleur persiste, il faut procéder à une première vérification. Première question : le testicule a-t-il changé de couleur ? Si oui, il est en danger. Seconde question : le testicule a-t-il grossi ? Si oui, ne vous posez plus de question et filez aux urgences. Il peut s'agir d'un hématome, ou même d'une rupture de l'une des enveloppes du testicules (et là c'est le testicule qu'on risque carrément de perdre).



Quid de la technique qui consiste à uriner après avoir subi un choc ? Hors sujet ! C'est une légende. Le canal qui permet d'uriner ne passe pas par les testicules. Vous pouvez toujours aller faire pipi, mais cela reviendra à uriner dans un Stradivarius.