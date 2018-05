publié le 16/05/2018 à 11:25

Avec le printemps, les gambettes sont de sortie. Mesdames, il n'est pas à exclure que vous ayez déjà craqué pour un maillot de bain. Forcément, vous l'avez essayé. Et là, dans le secret de la cabine d'essayage, vous avez constaté que, par endroits sur les jambes, ça ressemblait un peu à de la peau d'orange.



C'est hélas la cellulite qui se rappelle à votre mauvais souvenir. Mais vous n'avez pas dit votre dernier mot. Vous êtes convaincue que d'ici deux mois, le problème sera réglé grâce aux crèmes anti-cellulite. Sauf que vous allez être déçues.

Les crèmes ne sont pas efficaces. Ce n'est pas mois qui le dit, mais le magazine Que Choisir qui en a testé une ribambelle. Ces gens-là sont sérieux et sans pitié. Quand ça ne convient pas, ils le disent. En l’occurrence, ils ne sont pas gênés pour le faire. Ils ont préféré revenir des courses avec un panier vide plutôt que de vous conseiller une crème ou une autre.

Au total, neuf crèmes ont été testées parmi les plus vendues. À l'arrivée, aucune n'obtient la moyenne. Car aucune n'agit sur le tour de cuisse. Enfin si ! Deux millimètres et demi dans le meilleur des cas, alors que les slogans publicitaires vous promettent des centimètres.



Pas sûr que je fasse dégringoler les ventes. Parce que parmi tous les critères du test, il en est un où les crèmes obtiennent des résultats satisfaisants. Ce critère, c'est celui de "l'efficacité perçu". Autrement dit, il existe bel et bien un effet placebo de la crème anti-cellulite. Et ma fois si ça vous fait du bien, il ne faut pas vous priver de ce petit plaisir qui vous coûtera quelques dizaines d'euros (que vous auriez pu économiser, mais bon !).



Réduisez les graisses, oubliez le sucre

Que faire alors contre la cellulite ? Vous pouvez être un homme ! Je ne dis pas que les hommes sont à l'abri de la peau d'orange, mais le fait est que le phénomène les affecte dans des proportions quatre fois moindre que les femmes.



Plus sérieusement, si vous arrêtez de fumer, si vous n'abusez pas du sel (je vous rappelle qu'il est partout), si vous évitez les vêtement trop serrés, si vous faites du sport au lieu de rester debout ou assis pendant des heures, vous obtiendrez des résultats.



Ce que je viens de décrire, c'est l'ordonnance pour se débarrasser de la cellulite aqueuse - celle qui est due à la rétention d'eau. Car il y a deux autres sortes de cellulites : l'adipeuse et la fibreuse. pour contenir celles-là, il faut se préoccuper de ce qu'on met dans son assiette. Réduisez les graisses, oubliez le sucre.



Vous verrez, dans deux mois toutes les copines vous demanderont la marque de votre crème miracle. Et vous pourrez leur répondre, en toute simplicité : "J'en ai pas !"