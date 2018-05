publié le 14/05/2018 à 11:22

Le strabisme est un dysfonctionnement qu'il vaut mieux repérer avant que l'enfant ait soufflé les bougies de son troisième anniversaire. Et idéalement avant qu'il ait atteint l'âge de 2 ans.



Car aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a pas d'âge pour entamer une rééducation des yeux qui passe par un travail spécifique auquel doivent se livrer les muscles. Il y en a six, qui permettent au globe oculaire de se positionner dans la bonne direction. Il faut que ces muscles apprennent à travailler ensemble. C'est à cela que sert la rééducation.

On arrive à diriger un enfant dans ce cadre en utilisant des lunettes un peu spéciales. Ce sont des lunettes équipées de prismes particuliers ou astucieusement montés de manière à gêner la vue. Quand il est devant l'obstacle, l'oeil essaie de le contourner. Fatalement, ça le fait travailler.



L'oeil le plus costaud mis au repos

Mais parfois, la méthode consiste carrément à mettre l'un des deux yeux au repos. C'est le cas quand l'enfant souffre d'une amblyopie. C'est un trouble qui touche la moitié des enfants qui ont un strabisme. Il peut arriver qu'un œil soit plus costaud que l'autre.



Du coup, le cerveau a tendance à le privilégier et, en contrepartie, à ignorer les informations qui lui sont transmises par l'oeil le moins fort. Celui-ci, qui se sent ostracisé, a tendance à mal le prendre. On peut ainsi perdre la vision d'un œil.



Dans ce cas, tout le travail consistera à mettre l'oeil le plus costaud au repos, en l'empêchant par exemple de voir - le temps que l'oeil un peu paresseux se retrouve l'envie de bosser.



En fait les yeux, c'est parfois comme les jumeaux : il peut y avoir un dominant qui prend toute la place et empêche l'autre de s'exprimer. Il ne faut pas le laisser faire. Quitte à employer des moyens plus lourds, comme l'injection de toxine botulique. Cela permet de relâcher certains muscles oculaires. Parfois, on est obligé d'opérer.



Apparition possible à l'âge adulte

Le dépistage du strabisme est automatique. C'est le pédiatre qui s'en charge, ou le médecin généraliste, en général dans les six mois qui suivent la naissance. Ça c'est pour le strabisme congénital. Mais parfois il apparaît plus tard. C'est dans ce cas-là que la famille s'en aperçoit.



Le strabisme peut apparaître à l'âge adulte, et parfois sans explication. Parfois parce qu'il a mal été soigné ou vaguement ignoré dans l'enfance. En général, il ne vient pas seul. Il s'accompagne d'une diplopie (vous voyez double). Il faut évidemment traiter le problème, parce que ça améliore le confort de vie.



Mais je peux comprendre qu'on laisse traîner, quand on pense au charme et à l'intensité qui émane des regards de Julia Roberts ou de John Malkovich. Après, on ne va pas se mentir : ils ont aussi un physique qui aide un peu.