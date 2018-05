publié le 10/05/2018 à 11:13

À force de vous parler de votre corps, il fallait bien que je vous parle d'amour. Mais je vous rassure : mon propos sera, comme toujours, médical. Je vais même aborder les choses par ce que à quoi vous ne vous attendez pas : la voix.



L'amour peut avoir de l'influence sur le son de notre voix. C'est ce qu'ont mis en évidence des chercheurs américains. Alors vous me direz : "Quand on est amoureux d'une personne, on a tendance à lui parler différemment".

Mais ce qui est intéressant dans cette étude, ce n'est pas seulement que nous changions le son de notre voix. Ce qui l'est, c'est qu'une personne qui vous entend parler, même si elle ne vous connait pas, est capable de percevoir que vous êtes amoureux.



Quand la voix trahit les sentiments amoureux

Les chercheurs ont pris quatre-vingts volontaires et leur ont fait écouter des conversations téléphoniques. Parfois il s'agissait d'une conversation entre deux amis ; parfois d'une conversation entre deux amoureux. À l'arrivée, zéro faute : tous les amoureux ont été trahis par le son de leur voix.



Et le schéma est souvent le même. La voix de l'homme amoureux se fait un peu plus aiguë, et celle de la femme amoureuse, un peu plus grave. L'amour provoque une sorte de mimétisme. On a tendance à vouloir imiter le son du ou de la partenaire.



Maintenant que je vous ai dit comment vous apercevoir que l'autre est dingue de vous, juste en étant attentif au son de sa voix, je voudrais en venir aux travaux pratiques. Je voudrais détailler quelques-unes des bonnes raisons pour lesquelles il faut faire l'amour. J'en retiens trois.

Orgasme obligatoire !

D'abord, le sexe est un bon antidouleur. Pendant le plaisir sexuel, le magasin d'endorphine reste ouvert. L'hypothalamus accélère la libération de ces neurotransmetteurs qui ont à peu près le même effet que la morphine. Résultat : vous vous sentez mieux. Des chercheurs allemands ont testé l'orgasme sur quelque mille migraineux. Les deux-tiers des cobayes n'avaient plus mal au crâne une fois rhabillés.



Même si c'est plutôt symbolique, le sexe peut faire maigrir. Un orgasme, c'est vingt calories qui s'évaporent (c'est la moitié d'un yaourt nature). Tout ça parce que pendant le câlin, le cerveau sécrète de la lulibérine, qui agit comme un coupe-faim.



En fait, le plus intéressant, c'est le troisième aspect : le sexe renforce la qualité du sommeil. Lors d'un rapport sexuel, on produit des opioïdes. Les effets ressemblent à ceux de l'opium. Donc ça relaxe (je n'ose pas dire que ça ramollit !). Après, vous dormez plus facilement.



Mais attention, pour que tout se passe comme je vous le décris, il faut qu'il y ait orgasme. Donc si après avoir fait l'amour monsieur s'endort dans la minute, alors que madame prend un livre, cela voudra dire que tout le monde n'a pas eu la même dose de somnifère. Ce qui, à terme, risque de poser problème au sein du couple. Ou alors que madame fait partie des femmes que l'orgasme, loin de relaxer, excite. Ce qui est dommage, c'est que monsieur, lui, s'est endormi.